Djokovic naar laatste acht in Parijs

ANP Djokovic naar laatste acht in Parijs

PARIJS - Tennisser Novak Djokovic heeft donderdag in de derde ronde van het ATP-masterstoernooi in Parijs gewonnen van Grigor Dimitrov. Djokovic, de nummer één van de wereld, versloeg de Bulgaar met 4-6 6-2 6-3.

Door ANP - 3-11-2016, 20:28 (Update 3-11-2016, 20:30)

De Serviër treft in de kwartfinale de Kroaat Marin Cilic. Die versloeg eerder op donderdag de Belg David Goffin. Dat leverde Cilic, behalve de kwartfinaleplek in Parijs, ook een ticket op voor de ATP World Tour Finals van later deze maand in Londen.

Andy Murray plaatste zich donderdag ook voor de kwartfinales, door met gemak de Fransman Lucas Pouille te verslaan. De Schot, met Djokovic verwikkeld in een strijd om de eerste plek op de wereldranglijst, won met 6-3 6-0.