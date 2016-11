Handballers verliezen eerste kwalificatieduel

BRÖNDBY - De Nederlandse handballers hebben donderdag de eerste wedstrijd in de EK-kwalificatie tegen Denemarken met 29-20 verloren. De ploeg van bondscoach Joop Fiege keek bij rust al tegen een achterstand van 15-12 aan. In de tweede helft nam Denemarken, regerend olympisch kampioen, afstand. Mikkel Hansen was met acht doelpunten een plaaggeest voor de Nederlandse defensie.

Door ANP - 3-11-2016, 22:26 (Update 3-11-2016, 22:26)

In de sporthal van Bröndby, die met 5000 toeschouwers was gevuld, namen Bobby Schagen en Lucas Steins beiden zeven treffers voor hun rekening en daarmee het grootste deel van de Oranjeproductie. Toon Leenders kreeg na drie tijdstraffen een rode kaart.

Bondscoach Fiege hoopt met Oranje kwalificatie af te dwingen voor het EK van 2018, dat in Kroatië wordt gespeeld. Nederland en Denemarken zitten in een poule met Hongarije en Litouwen. De Hongaren zijn zondag in Den Bosch de volgende tegenstander. Alle landen spelen twee keer tegen elkaar, de beste twee uit de poule plaatsen zich voor het EK. De confrontaties met Hongarije worden waarschijnlijk cruciaal. Denemarken is veruit het sterkste land in de groep en Litouwen wordt normaal gesproken laatste.