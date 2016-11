Murray nog één zege verwijderd van koppositie

PARIJS - Andy Murray heeft nog één zege nodig om de nieuwe aanvoerder van de wereldranglijst te worden. De Schot schakelde vrijdag in de kwartfinales van het ATP Masters-toernooi in Parijs de Tsjech Tomas Berdych uit. Het spannende duel eindigde in 7-6 (9) en 7-5.

Door ANP - 4-11-2016, 19:28 (Update 4-11-2016, 21:51)

Novak Djokovic, de huidige nummer één van de wereld, werd eerder op vrijdag verrassend uitgeschakeld door de Kroaat Marin Cilic. Daardoor loopt Murray steeds verder in en kan hij de Serviër als aanvoerder van de wereldranglijst zaterdag al onttronen, wanneer hij de finale in Parijs haalt. Djokovic staat nog eerste met 10.780 wedstrijdpunten, maar Murray volgt snel en heeft er 10.365 verdiend.

De Serviër is sinds juli 2014 de nummer één van de wereld.