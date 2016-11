Thiem maakt veld Tour Finals compleet

PARIJS - Dominic Thiem is de achtste en laatste tennisser die zich heeft geplaatst voor de World Tour Finals, het slottoernooi met de beste spelers van het afgelopen jaar. De Oostenrijker maakt zijn debuut op het toptoernooi in Londen van 13 tot en met 20 november.

Door ANP - 5-11-2016, 8:38 (Update 5-11-2016, 9:19)

Thiem profiteerde van de nederlagen van de Tsjech Tomas Berdych en de Fransman Jo-Wilfried Tsonga vrijdag in de kwartfinales van de Masters in Parijs. De 23-jarige nummer acht van de wereldranglijst verzekerde zich daardoor met zijn puntenaantal van een plek in de Finals.

Hij treft daar viervoudig winnaar Novak Djokovic (Servië), Andy Murray (Groot-Brittannië), Stan Wawrinka (Zwitserland), Kei Nishikori (Japan), Milos Raonic (Canada), Gaël Monfils (Frankrijk) en Marin Cilic (Kroatië). Ook Monfils is debutant.

Doorbraak

Thiem beleefde dit jaar zijn doorbraak naar de mondiale top. De veelzijdige speler won vier toernooien op drie verschillende ondergronden: op gravel in Buenos Aires en Nice, op gras in Stuttgart en op hardcourt in Acapulco. Hij stapte de top tien van de wereldranglijst binnen na zijn halvefinaleplaats op Roland Garros.

De acht spelers worden voor de World Tour Finals in twee groepen verdeeld, vernoemd naar de tennislegendes John McEnroe en Ivan Lendl. De loting is maandag.