ANP Ook record Ter Mors met aflossingsploeg

CALGARY - Jorien ter Mors heeft op de eerste dag van de wereldbekerwedstrijden shorttrack in het Canadese Calary twee Nederlandse records verbeterd. Na haar nieuwe nationale toptijd op de 500 meter scherpte ze vrijdag (plaatselijke tijd) ook met de aflossingsploeg het Nederlands record aan.

Door ANP - 5-11-2016, 10:34 (Update 5-11-2016, 10:34)

Het kwartet, met daarin ook Lara van Ruijven, Yara van Kerkhof en Suzanne Schulting, klokte in de series van de 3000 meter aflossing een tijd 4.07,637. Dat was ruim twee seconden sneller dan de vorige toptijd uit 2013. De relayploeg eindigde als tweede achter Zuid-Korea en plaatste zich voor de finale.

Ter Mors noteerde eerder op de Olympic Oval een tijd van 42,953 seconden op de 500 meter. De 26-jarige schaatsster was daarmee net iets sneller dan de oude toptijd (42,965), die ze zelf in maart 2014 bij de wereldkampioenschappen in Montréal neerzette.