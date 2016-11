Weer zorgen om Duitse grand prix

LONDEN - Het is onzeker of de Grote Prijs van Duitsland in de Formule 1 volgend jaar doorgaat. De race staat op de kalender gepland voor 30 juli op Hockenheim, maar de organisatie heeft de financiën nog altijd niet rond.

Door ANP - 5-11-2016, 14:05 (Update 5-11-2016, 14:05)

,,Het is inderdaad allerminst zeker. Het lijkt erop dat de promotor de verplichte vergoeding aan ons niet kan betalen'', zegt formule 1-baas Bernie Eccelstone.

Vier Duitse coureurs rijden dit jaar in het kampioenschap, van wie Nico Rosberg in de bolide van het Duitse Mercedes-team riant uitzicht heeft op de wereldtitel, maar een grand prix organiseren in Duitsland blijkt lastig. ,,Wat willen ze nog meer, zou je zeggen. Het is heel vreemd, ook gezien hun verleden met wereldkampioenen (Michael Schumacher en Sebastian Vettel)'', aldus de Brit.

Door geldgebrek kon de Duitse formule 1-race in 2015 al niet doorgaan. Er was dit jaar wel een race op Hockenheim dankzij een geste van Ecclestone. ,,We hebben toen onze vergoeding verlaagd, maar het is niet de bedoeling dat we dat weer doen. Dat is niet eerlijk tegenover de andere races in Europa. Die proberen we allemaal hetzelfde bedrag te laten betalen.''