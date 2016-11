Golfers missen promotie naar Europese Tour

MUSCAT - Joost Luiten blijft ook in 2017 vooralsnog de enige Nederlandse golfer op de Europese Tour. Geen van de vier Nederlandse spelers die nog aanspraak maakten op rechtstreekse promotie, slaagden daar zaterdag in bij het finale toernooi uit de Challenge Tour in Oman.

Door ANP - 5-11-2016, 15:09 (Update 5-11-2016, 15:09)

Darius van Driel was nog de beste op de golfbaan van Muscat, maar zijn 26e plaats na vier ronden met een score van -5 volstond niet om bij de beste vijftien te eindigen in het klassement van de Challenge Tour. Ook Daan Huizing (29e), Reinier Saxton (42e) en Jurrian van der Vaart (45e) faalden.

Een positie bij de eerste vijftien in het eindklassement van de Challenge Tour was vereist een speelkaart voor de Europese Tour, het hoogste profniveau, af te dwingen. Saxton eindigde door zijn zwakke optreden in Oman als 29e en was daarmee de beste Nederlander in de eindstand.

Prijzengeld

De Engelsman Jordan L. Smith eindigde bovenaan met een totaal prijzengeld van 210.000 euro. De Duitser Bernd Ritthammer, die het slottoernooi in Oman won, werd tweede.

Het kwartet Nederlandse golfers krijgt later deze maand een laatste kans een speelkaart te bemachtigen voor de Europese Tour in de finale van de qualifying school in Spanje. Vorig jaar lukte dat geen enkele Nederlander, waardoor alleen Luiten dit jaar actief was op de Europese Tour.