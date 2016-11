Murray en Isner in finale Parijs

ANP Murray en Isner in finale Parijs

PARIJS - De finale van het tennistoernooi in Parijs gaat zondag tussen Andy Murray en de Amerikaan John Isner. De Schot verzekerde zich zaterdag van de eerste plaats op de wereldranglijst, omdat de Canadees Milos Raonic zich geblesseerd afmeldde voor de halve finale.

Door ANP - 5-11-2016, 16:14 (Update 5-11-2016, 16:14)

Isner was in twee sets (6-4 6-3) te sterk voor Marin Cilic, de Kroaat die vrijdag nog Novak Djokovic verraste in de kwartfinale. De Serviër voerde de wereldranglijst sinds juli 2014 onafgebroken aan. Djokovic mocht zich in 2011 voor het eerst de beste tennisser van de wereld noemen.

De 29-jarige Murray staat maandag, als de nieuwste versie van de wereldranglijst uitkomt, voor het eerst bovenaan.