Knegt pakt miraculeus WB-goud op 1500 meter

ANP Knegt pakt miraculeus WB-goud op 1500 meter

CALGARY - Shorttracker Sjinkie Knegt heeft zaterdag goud gepakt op de 1500 meter bij de wereldbekerwedstrijden in de Canadese stad Calgary. De 27-jarige Fries leek in een chaotische finale halverwege na een duw uitgeschakeld. Hij knokte zich in de slotronden terug en passeerde alsnog de Israëliër Vladislav Bykanov en de Rus Semen Elistratov.

Door ANP - 5-11-2016, 23:10 (Update 5-11-2016, 23:10)

Eerder op de avond had Knegt in de halve finale al het Nederlands record op dezelfde afstand verbeterd naar 2.11,090. Daan Breeuwsma werd in de B-finale zesde door een penalty.

Suzanne Schulting pakte bij de eerste wereldbeker van het seizoen ook een medaille. Op de 1500 meter eindigde de negentienjarige Nederlandse als derde achter twee shorttracksters uit Zuid-Korea. De zege ging naar Shim Suk-hee, voor haar landgenote Choi Min-jeong. In de B-finale was Rianne de Vries als vijfde geëindigd, daarmee werd ze overall elfde.

Op de 500 meter wisten de Nederlanders de finales niet te halen.