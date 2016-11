Wereldtitel voor bokser en senator Pacquiao

LAS VEGAS - De Filipijnse bokser Manny Pacquiao heeft zaterdag in Las Vegas weer een wereldtitel veroverd. Met zijn zege op Jessie Vargas mag Pacquiao zich wereldkampioen in het weltergewicht noemen bij boksbond WBO. De tien jaar jongere opponent uit de Verenigde Staten was kansloos en moest van geluk spreken dat hij elf ronden op de been bleef.

Door ANP - 6-11-2016, 9:23 (Update 6-11-2016, 9:23)

Pacquiao (37) was er een tijdje uit, onder meer om meer aandacht te besteden aan zijn politieke loopbaan. Hij is senator in zijn land. ,,Ik ga nu terug om mijn werk in de senaat op te pikken'', zei hij na het gevecht. ,,Ik weet niet wie mijn volgende uitdager wordt, maar ik zal vechten.''