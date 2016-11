Beukeboom pakt brons bij wereldbeker Glasgow

ANP Beukeboom pakt brons bij wereldbeker Glasgow

GLASGOW - Baanwielrenner Dion Beukeboom heeft zondag bij de wereldbekerwedstrijden in Glasgow brons veroverd op de individuele achtervolging. De nummer drie van de afgelopen EK versloeg in de troostfinale de Duitser Leif Lampater. Het goud ging naar de Fransman Sylvain Chavanel, die in de finale de Pool Daniel Staniszewski aftroefde.

Door ANP - 6-11-2016, 16:28 (Update 6-11-2016, 16:28)

Komend weekeinde is Beukeboom actief bij de wereldbekerwedstrijd op thuisbaan Apeldoorn.