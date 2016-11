Murray bekroont eerste plaats in Parijs

PARIJS - Andy Murray heeft het bereiken van de eerste plaats op de wereldranglijst zondag in Parijs bekroond. De Schotse tennisser schreef het masterstoernooi in de Franse hoofdstad op zijn naam, door de Amerikaan John Isner in de finale te verslaan: 6-3 6-7 (4) 6-4. Murray staat maandag voor het eerst bovenaan als de nieuwste versie van de wereldranglijst uitkomt.

De 29-jarige Schot verkeert in blakende vorm. De olympisch kampioen won de afgelopen weken de toernooien van Peking, Shanghai en Wenen. Murray kroop daardoor op de mondiale ranglijst naar Novak Djokovic toe. De Serviër zette zijn eerste plaats vrijdag op het spel door als titelverdediger in de kwartfinale te verliezen. Murray was een dag later verzekerd van de koppositie toen zijn Canadese opponent Milos Raonic zich geblesseerd afmeldde voor de halve finale.