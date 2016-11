Darter Van Gerwen onstuitbaar

GLASGOW - Darter Michael van Gerwen is momenteel praktisch onverslaanbaar. De Brabander voegde zondag opnieuw een toernooi aan zijn alsmaar uitdijende palmares toe. Hij won in Glasgow de finale van de World Series of Darts.

Door ANP - 6-11-2016, 23:37 (Update 6-11-2016, 23:37)

'Mighty Mike' uit Vlijmen rekende in de finale af met Peter Wright: 11-9. Hij verdiende 30.000 Engelse pond met zijn zoveelste toernooizege. Van Gerwen won onlangs voor de derde keer de Europese titel en was daarvoor de sterkste in de World Grand Prix.