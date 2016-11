Drie keer brons voor shorttrackers

CALGARY - De Nederlandse equipe heeft zondag drie bronzen plakken geoogst bij de wereldbekerwedstrijden shorttrack in het Canadese Calgary. Sjinkie Knegt, Yara van Kerkhof en Suzanne Schulting zorgden voor het eremetaal.

Door ANP - 7-11-2016, 0:01 (Update 7-11-2016, 0:01)

Van Kerkhof schaatste naar het brons op de 500 meter en het was haar eerste wereldbekermedaille. Ze klokte 43,000 in de finale en bleef net boven het Nederlands record dat Jorien ter Mors op vrijdag in de heats aanscherpte tot 42,953. Ter Mors werd in Calgary in de kwartfinales uitgeschakeld.

Knegt pakte zaterdag het goud op de 1500 meter en deed daar zondag het brons bij op de 500 meter. Hij ging in de finale in de laatste bocht onderuit, maar wist toch zijn medaille veilig te stellen.

Schulting greep haar tweede bronzen plak. Na haar derde plaats op de 1500 volgde diezelfde klassering op de 1000 meter. Er was wel een fotofinish nodig om de Nederlandse aan te wijzen als de winnares van het brons.