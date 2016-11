Lakers geen last van kater

Door ANP - 7-11-2016, 8:35 (Update 7-11-2016, 8:35)

Daarmee kennen de Lakers hun beste start in de Amerikaanse profbasketbalcompetitie NBA sinds 2011. Ook toen stond de teller na zeven duels op vier overwinningen tegen drie nederlagen.

Bij Toronto Raptors bleef DeMar DeRozan steken op 23 punten, waardoor er een einde kwam aan een reeks van vijf duels waarin hij op 30 of meer punten uitkwam. Zo'n serie bij de start van het seizoen was het laatste vertoond door Michael Jordan, die in 1986 voor de Chicago Bulls zelfs in de eerste zes partijen 30 punten of meer liet noteren. De Raptors verloren van Sacramento Kings: 91-96.