ANP Geen visum voor schaatscoach Peter Mueller

BERLIJN - De Duitse schaatsster Claudia Pechstein komt dit weekeinde bij de opening van het wereldbekerseizoen in Harbin in actie zonder begeleiding van haar coach Peter Mueller. De 44-jarige veterane, die onlangs haar dertigste nationale titel voor Duitsland binnenhaalde, liet via haar management weten dat de altijd spraakmakende Amerikaanse trainer geen visum heeft gekregen om China in te reizen.

Door ANP - 7-11-2016, 14:58 (Update 7-11-2016, 14:58)

Een week later, als het circus neerstrijkt in het Japanse Nagano, is Mueller wel weer van de partij.