Bouwman weg als bondscoach schaatsers Korea

ANP Bouwman weg als bondscoach schaatsers Korea

GRONINGEN - Schaatscoach Erik Bouwman is niet langer bondscoach van de Zuid-Koreaanse schaatsers. Ruim een jaar voor de Winterspelen in dat land (Pyeongchang) is het contract van de Groninger ontbonden. ,,Ik kan nu in ieder geval fulltime papa zijn'', bevestigt hij woensdag in De Telegraaf zijn terugkeer naar Nederland.

Door ANP - 9-11-2016, 7:41 (Update 9-11-2016, 7:41)

Bouwman trad in 2014 in dienst van de Zuid-Koreaanse schaatsbond. Daarvoor was hij coach van Jong Oranje. Afgelopen winter uitte hij al zijn onvrede. ,,Ik kan eigenlijk nog geen 10 procent bewerkstelligen van wat in mijn visie past. Het is één grote frustratie'', zei de man die de Zuid-Koreanen moest klaarstomen voor de Spelen.

Bouwman had de steun van hoofdsponsor Samsung. ,,De sponsors worden geacht geld te storten en zich nergens mee te bemoeien. Samsung heeft dat wel gedaan. De bond zat daar duidelijk niet op te wachten en heeft vanaf het begin geprobeerd mij te frustreren'', aldus de schaatscoach.