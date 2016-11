Teambaas Mercedes: Rosberg kan druk aan

ANP Teambaas Mercedes: Rosberg kan druk aan

SÃO PAULO - Nico Rosberg kan komende zondag in de voorlaatste race van het seizoen zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 pakken. Met een overwinning in de Grand Prix van Brazilië op het circuit van Interlagos heeft de coureur van Mercedes het kampioenschap binnen. Teambaas Toto Wolff heeft vertrouwen in de 31-jarige Duitser. ,,Nico heeft zeker in de tweede helft van dit seizoen laten zien dat hij uitstekend presteert onder druk.''

Door ANP - 9-11-2016, 11:28 (Update 9-11-2016, 11:45)

Rosberg heeft nog maar één concurrent over die hem kan bedreigen en dat is zijn teamgenoot Lewis Hamilton. De Britse drievoudig wereldkampioen won de laatste twee races en staat 19 punten achter. ,,We stevenen af op een fascinerende climax van het seizoen, waarbij Nico alles in eigen hand heeft'', aldus Wolff. ,,Wint hij in Brazilië, dan is hij kampioen. Maar als Nico opnieuw tweede wordt achter Lewis, krijgt hij een nieuwe kans in de slotrace in Abu Dhabi. Mentaal gezien betekent dat iets minder stress voor hem.''

Wolff weet ook dat Hamilton een vechter is die nooit opgeeft. ,,Hij weet als geen ander wat hem te doen staat. Om die reden is hij een van de grootste coureurs aller tijden, die drie wereldtitels op zak heeft en 51 grandprixzeges'', zegt de Oostenrijker, die aangeeft dat beide coureurs kunnen rekenen op maximale steun van het team. ,,Het scenario is vooral ook geweldig voor de fans van de Formule 1.''

Rosberg kan bogen op goede prestaties in São Paulo. Hij veroverde in de laatste twee edities van de Grand Prix van Brazilië de pole én won de de race. Dit jaar zegevierde hij al in negen races, maar de Duitser blijft voorzichtig over zijn kansen: ,,In deze sport kan er van alles gebeuren. Ik benader de race als alle andere en steek alle energie in mijn persoonlijke voorbereiding; alleen daar heb ik controle over.''