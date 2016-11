Talent Gröndahl Jansen naar LottoNL-Jumbo

AMSTERDAM - De Noorse wielrenner Amund Gröndahl Jansen rijdt volgend seizoen voor LottoNL-Jumbo. De Nederlandse wielerploeg meldde woensdag voor de Noorse kampioen een rol te zien in de klassiekers. Gröndahl Jansen komt van de ploeg Joker-Byggtorget en tekent op 22-jarige leeftijd zijn eerste profcontract.

Door ANP - 9-11-2016, 14:51 (Update 9-11-2016, 14:51)

Gröndahl Jansen droeg dit jaar enkele dagen de leiderstrui in de Ronde van de Toekomst. Daarnaast won hij onder meer de Ronde van de Gironde en de ZLM Tour. ,,Ik kan aardig sprinten en de klassiekers moeten mij goed liggen. Ik hoop mijzelf in de voorjaarsklassiekers te ontwikkelen met behulp van de ervaren mannen in de ploeg'', laat de Noor via zijn nieuwe werkgever weten.

,,Amund is een jongen met een goede sprint in zijn benen en hij moet de voorjaarsklassiekers zeker aan kunnen'', denkt technisch directeur Nico Verhoeven. ,,We willen samen met hem zijn specialiteiten verder ontwikkelen.''