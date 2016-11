Palmer verlengt bij Renault

ANP Palmer verlengt bij Renault

ENSTONE - Jolyon Palmer blijft ook volgend jaar in de Formule 1 voor Renault rijden, ondanks het uitblijven van succes dit seizoen. De renstal maakte woensdag met de bekendmaking een einde aan de speculaties over het lot van de Brit. Bij Renault kon de 25-jarige Palmer dit jaar bij zijn debuut op het hoogste raceniveau weinig indruk maken.

Door ANP - 9-11-2016, 18:50 (Update 9-11-2016, 18:50)

De toekomst van de voormalig testcoureur van Lotus was lange tijd onzeker mede door de komst van Nico Hülkenberg, die na dit seizoen overstapt van Force India naar Renault. Kevin Magnussen of Esteban Ocon leek de voorkeur boven Palmer te krijgen om naast Hülkenberg voor de renstal uit te komen. De Deen Magnussen vervolgt zijn carrière in de Formule 1 echter vermoedelijk bij het Amerikaanse team Haas en de Fransman Ocon is de voornaamste kandidaat voor het vacante stoeltje bij Force India.

,,Ik ben zielsgelukkig om een tweede seizoen voor Renault te mogen rijden'', zei Palmer in een reactie. ,,Ik ga er alles aan doen om te laten zien dat ik hun vertrouwen waard ben.''