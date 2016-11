Carlsen vindt zich nu al de beste

ANP Carlsen vindt zich nu al de beste

NEW YORK - Magnus Carlsen begint vrijdag als grote favoriet aan de tweekamp om de wereldtitel schaken in New York. De 25-jarige Noor voert al jaren de wereldranglijst aan en is ook de titelverdediger. Hij blikte donderdag nogal ontspannen en zelfverzekerd vooruit op de confrontatie met zijn 26-jarige Russische uitdager Sergej Karjakin. ,,Ik durf wel te zeggen dat ik de beste schaker van de wereld ben.''

Door ANP - 10-11-2016, 21:53 (Update 10-11-2016, 21:53)

Toch rekent Carlsen niet op een eenvoudige klus. ,,Sergej heeft zich goed voorbereid en mijn spel bestudeerd. Hij kan bijzonder sterk verdedigen en vindt oplossingen in moeilijke posities. Het is voor mij zaak dat ik toesla zodra ik een mogelijkheid zie'', aldus de grootmeester met zijn rating van 2853.

Karjakin is de underdog. De Nederlandse schaker Anish Giri geeft hem geen schijn van kans tegen de in topvorm verkerende Carlsen. ,,Het kan wel eens heel snel afgelopen zijn'', liet hij zich onlangs ontvallen bij de presentatie van het deelnemersveld van Tata Steel Chess.