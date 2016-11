Zilver voor Joling, Wüst zevende

ANP Zilver voor Joling, Wüst zevende

HARBIN - Marije Joling is vrijdag bij de eerste wereldbeker in China op de tweede plaats geëindigd van de 3000 meter. De schaatsster van Team Victorie reed in Harbin een tijd van 4.09,40. Alleen de Tsjechische favoriete Martina Sablikova was sneller: 4.08,26. De wereldkampioene op deze afstand versloeg in de laatste race olympisch kampioene Ireen Wüst met ruim verschil (4.11,76). De Nederlandse topper moest met haar teleurstellende tijd genoegen nemen met de zevende plaats.

Door ANP - 11-11-2016, 12:36 (Update 11-11-2016, 12:36)

De Canadese Ivanie Blondin pakte vrijdag brons (4.09,78). Antoinette de Jong reed de vierde tijd (4.10,03). Melissa Wijfje belandde met 4.11,63 op de zesde plaats. Carlijn Achtereekte, die door een rugblessure niet voluit kon schaatsen, eindigde op de zestiende en laatste positie (4.21,75).