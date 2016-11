Alleen Hamilton sneller dan Verstappen

SÃO PAULO - Max Verstappen heeft zich vrijdag in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Brazilië kunnen meten met de Mercedessen. De Nederlander klokte in zijn Red Bull de tweede tijd op het lastige circuit van Interlagos. Verstappen was slechts 0,096 seconde langzamer dan Lewis Hamilton, maar wel 0,134 rapper dan Nico Rosberg.

Door ANP - 11-11-2016, 14:53 (Update 11-11-2016, 14:53)

Verstappen maakt zich op voor de voorlaatste race van het seizoen in de Formule 1. De Limburger toonde met zijn snelle rondes aan dat hij zondag serieus wil meedoen om de zege. Hij won dit jaar al bij zijn debuut voor Red Bull de Grote Prijs van Spanje.

Rosberg maakt de grootste kans op de wereldtitel. Hij heeft 19 punten voorsprong op zijn Britse teamgenoot Hamilton, waarmee een zege in São Paulo zondag volstaat.