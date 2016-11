Veldrijder Van Kessel derde in Jaarmarktcross

NIEL - Veldrijder Corné van Kessel is vrijdag als derde geëindigd in de Jaarmarktcross in Niel. De Nederlander zag de Belg Toon Aerts als eerste over de finish komen. Aerts won zijn eerste veldrit als Europees kampioen. De Belg Kevin Pauwels werd tweede.

Door ANP - 11-11-2016, 16:30 (Update 11-11-2016, 16:30)

De Nederlander Mathieu van der Poel en de Belgische wereldkampioen Wout van Aert stonden vrijdag niet aan de start in Niel.

Bij de vrouwen prolongeerde de Belgische Sanne Cant haar titel.