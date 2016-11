Zesde tijd Verstappen in tweede vrije training

SÃO PAULO - Max Verstappen heeft vrijdag bij de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Brazilië de zesde tijd neergezet. Eerder op de dag was de Nederlandse Formule 1-coureur nog tweede in de eerste vrije training.

Door ANP - 11-11-2016, 18:54 (Update 11-11-2016, 18:54)

Verstappen zette een tijd neer van 1.12,928. Daarmee was hij net wat minder rap dan zijn Australische ploeggenoot van Red Bull, Daniel Ricciardo. De Brit Lewis Hamilton zette, net als in de eerste vrije training, de beste tijd neer: 1.12,271. Nico Rosberg, leider in de WK-stand, werd tweede. De Mercedes-coureur heeft 19 punten voorsprong op teamgenoot Hamilton. Als hij zondag de race in São Paulo wint, heeft hij de wereldtitel binnen.

De Fin Valtteri Bottas klokte in de tweede vrije training de derde tijd en de Braziliaan Felipe Massa de vierde.