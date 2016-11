Teamsprintsters gaan voor goud

APELDOORN - De Nederlandse teamsprintsters Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen hebben zich vrijdag bij de wereldbekerwedstrijden baanwielrennen in Apeldoorn geplaatst voor de finale.

Door ANP - 11-11-2016, 18:59 (Update 11-11-2016, 18:59)

Het Oranjeduo versloeg Verenigde Staten in een rechtstreeks duel en had van de winnende teams de tweede tijd: 33,807. Tegenstander in de finale is het team van Spanje. Tania Calvo en Helena Casas kwamen tot een tijd van 33,690. China en Rusland strijden om het brons. De Chinese vrouwen Han Jun en Liu Lili waren één duizendste langzamer dan Nederland.

Braspennincx was bij de Spelen in Rio reserve achter Elis Ligtlee en Van Riessen, nadat ze hersteld was van een hartaanval een jaar eerder. Ligtlee ontbrak nog in Apeldoorn, vanwege een knieblessure.

Braspennincx eindigde vorige maand met Kyra Lamberink als vierde bij de EK.