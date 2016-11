Haak zoekt nieuwe motivatie op wielerpiste

APELDOORN - Hugo Haak keerde vrijdag bij wereldbekerwedstrijden in Apeldoorn terug op de wielerpiste die hij sinds half juli gemeden had. De baanrenner uit Vianen werd niet geselecteerd voor de Olympische Spelen van Rio, waarna hij drie maanden geen fiets kon zien. ,,Het gaat wisselend, maar vandaag had ik er wel zin in'', zei Haak 's middags na de kwalificaties op de teamsprint.

Door ANP - 11-11-2016, 20:31 (Update 11-11-2016, 20:31)

Haak eindigde daarin met Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreijsen als vijfde. Vroeg in de avond slaagden de Nederlanders - met Roy van den Berg in plaats van Lavreijsen - er niet in zich te plaatsen voor de strijd om de medailles. Spanje was te sterk, de Oranjemannen eindigden als zevende.

,,Ik heb drie maanden helemaal niks gedaan. Het was een klap dat ik niet naar de Spelen ging'', vertelde Haak, die in 2015 samen met Hoogland en Nils van 't Hoenderdaal nog Europees kampioen werd. Dit voorjaar behoorde hij tot de ploeg die zilver pakte bij de WK, al fietste Haak de finale niet.

Voor Haak (25) stortte op 13 juli heel even de wereld in. Hij had al het werk in de jaren ervoor willen bekronen met een optreden op de teamsprint in Rio. Maar bondscoach René Wolff koos na twee dagen selecteren voor Theo Bos. Een succes werd het niet. In Rio eindigde Nederland roemloos als zesde. Wolff: ,,Ik heb geen spijt van mijn keuze, maar niet alles is goed verlopen.'' De Duitser verwijt zichzelf dat er geen ideale klik ontstond tussen de renners.

Haak bekeek het met een glas wijn voor de tv en vroeg zich af of hij ooit nog baanrenner zou zijn. Pas een week of drie geleden waagde hij zich weer op de piste. ,,Ik wilde weten of ik er nog lol in zou hebben. Het viel niet mee. Behalve spierkracht ben je ook je coördinatie kwijt. Ik had niet verwacht dat het zo erg was.''

Wolff, die met wielerbond KNWU moeizame onderhandelingen voert over contractverlenging, vroeg Haak in Apeldoorn te rijden. ,,Ik moest erover denken, maar het voelde goed vandaag'', zei de renner. Haak gaat verder in zijn zoektocht naar hernieuwde motivatie. ,,Het gaat met vlagen. De ene keer denk ik: waar doe ik het voor? De andere keer vind ik het hartstikke leuk.''