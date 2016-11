Dumoulin wielrenner van het jaar

ANP Dumoulin wielrenner van het jaar

ROSMALEN - Tom Dumoulin is voor het derde jaar op rij gekozen tot wielrenner van het jaar. De Limburger ontving vrijdagavond in het Autotron van Rosmalen de bijbehorende Gerrit Schulte Trofee. De verkiezing wordt gehouden door de Club 48, een vereniging voor oud-renners. Er waren twaalf renners genomineerd, onder wie de wegrenners Robert Gesink, Steven Kruijswijk en Wout Poels en BMX’er Jelle van Gorkom.

Door ANP - 11-11-2016, 21:37 (Update 11-11-2016, 22:18)

Dumoulin won dit jaar een rit in de Giro d’Italia, waarin hij ook de roze leiderstrui droeg, en twee ritten in de Tour de France. In Rio pakte hij olympisch zilver op de individuele tijdrit, een race die hij als hoofddoel voor het jaar had gesteld. ,,Daar hebben we vooraf met de ploeg best wel pittige discussies over gehad'', vertelde de renner van Giant-Alpecin, die vrijdag zijn 26e verjaardag vierde. ,,Voor onze sponsors zijn de Spelen eigenlijk niet heel interessant. Ze komen er op het shirt bekaaid vanaf. Ik ben blij dat onze manager, Iwan Spekenbrink, en het hele team mij heeft gesteund om deze droom te verwezenlijken.''

Dumoulin liep bij een val in de Tour een breuk in zijn linkerpols op, die zijn voorbereiding op Rio ernstig verstoorde. ,,Maar ik heb geen spijt dat ik mijn hele jaar op Rio heb gericht en ben heel blij met zilver.''

Bij de vrouwen ging de Keetie van Oosten-Hage Trofee zoals verwacht naar olympisch en Europees kampioene Anna van der Breggen, hoewel zij in baanrenster Elis Ligtlee - goed voor olympisch goud op keirin - een geduchte concurrente had.

Wegrenner Sam Oomen, ploeggenoot van Dumoulin, werd uitgeroepen tot talent van het jaar. De Tilburger kreeg de Gerrie Knetemann Trofee.

,,Het is een mooi wielerjaar geweest voor Nederland'', constateerde Dumoulin. ,,En dat is zeker niet alleen op mijn conto te schrijven.''