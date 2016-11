James leidt Cleveland met record naar zege

WASHINGTON - Cleveland Cavaliers heeft zich vrijdag (lokale tijd) in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA goed hersteld van de eerste nederlaag drie dagen eerder tegen Atlanta Hawks. De titelhouder zegevierde in de uitwedstrijd tegen Washington Wizards met 105-94. LeBron James blonk uit bij de bezoekers met 27 punten en tien rebounds. Ook ploeggenoot Kyrie Irving was met 29 punten goed op schot. Met zeven overwinningen tegen één nederlaag leidt Cleveland in de Eastern Conference.

Door ANP - 12-11-2016, 8:26 (Update 12-11-2016, 8:26)

James bracht in Washington met zijn score een NBA-record op zijn naam. Hij is de jongste speler (31 jaar en 317 dagen) die de grens van 27.000 punten heeft bereikt. Kobe Bryant was met 32 jaar en 160 dagen de vroegere recordhouder.

De topper in de Western Conference tussen Oklahoma City Thunder en Los Angeles Clippers eindigde in een zege voor de bezoekende ploeg uit Californië: 108-110. Blake Griffin was topscorer bij de Clippers met 25 punten. Voor de ploeg uit Los Angeles was het de achtste zege in de negende wedstrijd. Russell Westbrook kon met 29 punten de derde nederlaag voor de thuisploeg niet voorkomen.