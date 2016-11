Shorttrackploegen met zege door

SALT LAKE CITY - De Nederlandse mannen- en vrouwenploeg hebben zich vrijdagavond (lokale tijd) tijdens de tweede wereldbeker shorttrack in Salt Lake City overtuigend geplaatst voor de halve finales van de aflossing. Beide teams van bondscoach Jeroen Otter zegevierden in hun manche.

Door ANP - 12-11-2016, 9:20 (Update 12-11-2016, 9:20)

Voor de mannen kwamen op de 5000 meter Sjinkie Knegt, Daan Breeuwsma, Adwin Snellink en Itzhak de Laat in actie. Bij de vrouwen verschenen namens Oranje Yara van Kerkhof, Lara van Ruijven, Rianne de Vries en Suzanne Schulting op het ijs voor de race over 3000 meter. De twee ploegen behaalden vorige week tijdens de eerste wereldbeker in Calgary zilver op de aflossing.

Op de kwalificatiedag in Salt Lake City veroverden de Nederlandse shorttrackers tien individuele startplekken voor het hoofdtoernooi. Schulting won in de series zowel haar race op de 1000 meter als op de 1500 meter. De negentienjarige shorttrackster veroverde in Calgary twee keer brons op beide afstanden.