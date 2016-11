Brons voor Verbij op 500 meter

HARBIN - Kai Verbij heeft zaterdag tijdens de eerste wereldbeker schaatsen in China brons veroverd op de 500 meter. De Nederlandse kampioen op de sprintvierkamp eindigde in een tijd van 35,19 seconden. Het goud ging verrassend naar Roman Kretsj uit Kazachstan, die finishte in 35,07. Voor de 27-jarige sprinter was het zijn eerste medaille ooit in het wereldbekercircuit.

Door ANP - 12-11-2016, 9:52 (Update 12-11-2016, 9:52)

De Russische favoriet Pavel Koelizjnikov moest in de laatste rit met een tijd van 35,10 genoegen nemen met zilver. Jan Smeekens reed de vierde tijd (35,31). Ronald Mulder, die twee weken de snelste was bij de KNSB Cup in Groningen (35,25), kwam in Harbin niet verder dan de twaalfde plek (35,64).