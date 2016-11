Nuis pakt goud op 1000 meter

ANP Nuis pakt goud op 1000 meter

HARBIN - Kjeld Nuis heeft zaterdag bij de eerste wereldbeker schaatsen in China de 1000 meter op zijn naam geschreven. De Nederlandse kampioen op deze afstand zegevierde in 1.09,57. De 27-jarige rijder van Team LottoNL-Jumbo versloeg wereldkampioen Pavel Koelizjnikov in de laatste rit met een verschil van 0,39 seconde: 1.09,96. Daarmee behaalde de 22-jarige Rus brons. De Fin Mika Poutala pakte zilver met een tijd van 1.09,83.

Door ANP - 12-11-2016, 11:29 (Update 12-11-2016, 11:44)

Kai Verbij reed de vijfde tijd (1.10,13). Een paar uur eerder had de Nederlandse sprintkampioen nog brons behaald op de 500 meter. Thomas Krol belandde met 1.10,63 op de achtste plek. Lucas van Alphen (1.11,53) eindigde als zeventiende.

Het duel in de laatste rit tussen Nuis en Koelizjnikov was pikant. De Nederlandse blikvanger haalde na de tweede positieve dopingtest van zijn Russische rivaal hard uit. Nuis liet bij herhaling weten dat hij geen respect meer voor Koelizjnikov kon opbrengen en dat hij hem geen hand meer zou geven, uit onvrede over diens bedrog met onder meer meldonium.

Strijdlustig

De tweevoudige wereldkampioen op de sprintvierkamp kreeg weliswaar voor zijn tweede dopingvergrijp uiteindelijk geen nieuwe schorsing opgelegd, maar voor Nuis heeft Koelizjnikov als mens min of meer afgedaan. ,,Ik wil nu nog meer dan ooit winnen van hem'', liet hij onlangs strijdlustig weten.

Nuis, tweede vorige winter op het WK sprint, greep zijn eerste kans op wraak meteen aan. Op kracht en karakter wist hij de veelbesproken Rus voor te blijven. Nuis pakte voor de zesde keer keer goud op de 1000 meter in het wereldbekercircuit. Koelizjnikov daarentegen wacht nog op zijn achtste triomf. Eerder op de dag greep hij op de 500 meter ook al naast goud (tweede).