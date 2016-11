Ook vrouwenploeg wint op achtervolging

HARBIN - De Nederlandse vrouwenploeg heeft zaterdag bij de wereldbeker schaatsen in China in navolging van het mannenteam de achtervolgingswedstrijd gewonnen. Het drietal van Oranje eindigde na zes ronden in een tijd van 3.04,01. De ploeg van bondscoach Geert Kuiper was daarmee bijna 3 seconden sneller dan nummer twee Rusland (3.06,84). Zuid-Korea pakte brons met 3.07,91.

Door ANP - 12-11-2016, 13:52 (Update 12-11-2016, 13:52)

De Nederlandse ploeg bestond in Harbin uit Ireen Wüst, Marrit Leenstra en Antoinette de Jong. Dit drietal veroverde vorige winter de wereldtitel. Nederland is tevens olympisch titelhouder in deze discipline.