ANP Verstappen vijfde in derde training

SÃO PAULO - Max Verstappen is als vijfde geëindigd in de derde vrije training van de Grote Prijs van Brazilië. De Nederlandse coureur moest in de Red Bull 0,337 seconden toegeven op Nico Rosberg die met zijn Mercedes met 1.11.740 de snelste tijd neerzette. Achter de snelle Duitser kwam zijn Britse ploeggenoot Lewis Hamilton en de twee Ferrari's van de Duitser Sebastian Vettel en de Fin Kimi Räikkönen.

Door ANP - 12-11-2016, 15:19 (Update 12-11-2016, 15:19)

Verstappen reed op het circuit van Interlagos 1.12,077 en was daarmee iets sneller dan zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo die met 1.12,287 de zesde tijd op de klok zette.

De coureurs hadden in het begin van de derde training te maken met een natte baan en kwamen pas laat naar buiten voor een snel rondje. Later op zaterdag volgt de kwalificatie voor de GP van Brazilië.