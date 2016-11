Braspennincx naar tweede ronde keirin

APELDOORN - Shanne Braspennincx heeft zaterdag bij de wereldbekerwedstrijden baanwielrennen in Apeldoorn de tweede ronde bereikt op het onderdeel keirin. Vrijdag was Braspennincx al goed voor zilver op het onderdeel teamsprint, een dag later finishte ze als tweede in haar heat achter de Belgische Nicky Degrendele. De halve finales en finale zijn zaterdagavond.

Door ANP - 12-11-2016, 16:37 (Update 12-11-2016, 16:37)

Roy van den Berg strandde in de achtste finales van het sprinttoernooi. Kyra Lamberink mag zaterdagavond wel terugkomen. Zij plaatste zich voor de finale op het onderdeel 500 meter tijdrit. Lamberink, vrijdag in de finale partner van Braspennincx op de teamsprint, kwam tot een tijd van 34,551 en werd daarmee vierde in de kwalificaties.