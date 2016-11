Braspennincx zesde op keirin

ANP Braspennincx zesde op keirin

APELDOORN - Shanne Braspennincx is zaterdag in Apeldoorn bij de wereldbekerwedstrijden baanwielrennen als zesde en laatste geëindigd in de finale van het onderdeel keirin. Het goud ging naar de Oekraïense Lioebov Basova. De Belgische Nicky Degrendele pakte zilver voor Lee Wai Sze uit Hongkong.

Door ANP - 12-11-2016, 16:37 (Update 12-11-2016, 19:48)

Braspennincx was vrijdag met Kyra Lamberink goed voor zilver op de teamsprint. De Brabantse verraste in 2015 met zilver op de keirin bij de WK in Saint-Quentin-en-Yvelines. In datzelfde jaar wierp een hartaanval haar achterop. Bij de Spelen van Rio was ze reserve achter Elis Ligtlee en Laurine van Riessen. Ligtlee, de winnares van olympisch goud op de keirin, ontbreekt in Apeldoorn vanwege een knieblessure.