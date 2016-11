Van Silfhout wint kür op muziek in Maastricht

MAASTRICHT - Dressuurruiter Diederik van Silfhout heeft zaterdag bij Jumping Indoor Maastricht ook de kür op muziek gewonnen. De regerend Nederlands kampioen was vrijdag met Arlando N.O.P. al de beste in de Grand Prix. Beide keren eindigde Hans Peter Minderhoud met Glock's Flirt als tweede. De juryleden waardeerden Van Silfhouts winnende kür met 80,350 procent. ,,Dit was een van mijn beste proeven ooit met Arlando N.O.P. Ik ben dan ook superblij'', aldus de Gelderlander.

Door ANP - 12-11-2016, 17:08 (Update 12-11-2016, 17:08)

Zijn score op de kür was ruim hoger dan in de Grand Prix. ,,Ik vond dat Arlando vandaag nog beter liep. Hij was nog meer ontspannen'', had Van Silfhout ervaren. Het was de eerste wedstrijd voor het duo sinds de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Voor de komende maanden heeft Van Silfhout al een planning gemaakt. ,,Daar past de wereldbekerfinale in Omaha niet in. Ik ga met Arlando wel meer wedstrijden rijden, zodat ik hem vaker aan de juryleden kan laten zien en we meer wedstrijdritme opdoen.''

Marieke van der Putten en de elfjarige merrie Ambria debuteerden in Maastricht internationaal met een knappe derde plaats op de kür.