ANP Frankrijk en Tsjechië in evenwicht in Fed Cup

STRAATSBURG - Frankrijk en Tsjechië starten zondag met een 1-1-stand aan de tweede dag van de finale in de Fed Cup. Nadat tennisster Karolina Pliskova titelverdediger Tsjechië op 0-1 had gezet na een marathonpartij tegen Kristina Mladenovic, trok Caroline Garcia de stand weer gelijk. De Franse nummer 23 van de WTA-ranking was net iets beter dan Petra Kvitova, die twaalf plaatsen hoger staat en won met 7-6 (8) 6-3.

Door ANP - 12-11-2016, 18:24 (Update 12-11-2016, 20:42)

De partij tussen Pliskova en Mladenovic was een thriller waarin geen van de twee tennissters wilde opgeven. Pas in de dertigste game van de derde set moest Mladenovic het hoofd buigen: 16-14. Ook het verschil tussen Garcia en Kvitova was maar klein. Hoewel de Française in de tweede set uitliep naar een 4-1-voorsprong, verspeelde ze die marge grotendeels. Nadat ze de Tsjechische opnieuw gebroken had, mocht ze serveren voor de winst. Met veel moeite sleepte Garcia die game binnen.