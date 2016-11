Lamberink mist medaille op 500 meter tijdrit

APELDOORN - Baanrenster Kyra Lamberink is er zaterdag net niet in geslaagd een medaille te veroveren bij wereldbekerwedstrijden op de piste van Omnisport in Apeldoorn. Lamberink was op de 500 meter tijdrit goed voor de vierde tijd: 34,681. Daarmee bleef ze ruim vier tienden van het brons af.

Door ANP - 12-11-2016, 20:24 (Update 12-11-2016, 20:24)

Het goud op het niet-olympische onderdeel ging naar de Duitse Pauline Sophie Grabosch in 33,974. Lee Wai Sze uit Hongkong pakte zilver: 34,094. De Spaanse Tania Calvo, vrijdag winnaar op de teamsprint waar Lamberink met Shanne Braspennincx tweede werd, hield de Nederlandse van het podium: 34,256.