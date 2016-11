Ook Hoogland grijpt naast medaille

APELDOORN - Jeffrey Hoogland is er zaterdag bij de wereldbekerwedstrijden baanwielrennen in Apeldoorn niet in geslaagd om zijn eerste optreden op de sprint sinds de Spelen van Rio op te luisteren met een medaille. De Nijverdaller moest in de strijd om het brons in twee heats buigen voor de Fransman Sebastien Vigier.

Door ANP - 12-11-2016, 20:38 (Update 12-11-2016, 20:38)

Daarmee bleef de Nederlandse equipe op twee medailles staan. Vrijdag had Kirsten Wild goud veroverd op het omnium en waren Shanne Braspennincx en Kyra Lamberink goed voor zilver op de teamsprint.

Hoogland had zich via winst op de Spanjaard Juan Peralta geplaatst voor de halve finales. Daarin verloor hij van de Pool Kamil Kuczynski, die in de finale weer tekort kwam tegen de Oekraïner Andrij Vinokoerov.

Braspennincx eindigde zaterdag als zesde in de finale op het onderdeel keirin, Lamberink werd vierde op de 500 meter tijdrit. Roy van den Berg strandde in het sprinttoernooi in de achtste finales.