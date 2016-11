Hekman boekt eerste zege in Heerenveen

HEERENVEEN - Gary Hekman heeft zaterdag in Heerenveen zijn eerste marathonzege van het seizoen geboekt. De snelle afmaker van de ploeg AB Vakwerk eiste in een sprint van een groep van zeven de zege op in de eerste schaatsmarathon in het vernieuwde Thialf.

Door ANP - 12-11-2016, 22:17 (Update 12-11-2016, 22:43)

Hekman bleef zijn twee rivalen van Royal A-ware, Arjan Stroetinga en Evert Hoolwerf, nipt voor en liet zijn ploeggenoten na vier marathons eindelijk juichen. ,,Een heerlijke wedstrijd'', glunderde de winnaar. ,,Voor de ploeg en mezelf is dit prettig.'' Stroetinga, die eerder op de avond wel de beste was in een wedstrijd op de massastart, blijft door zijn tweede plaats leider in het klassement om de KPN Cup.

Ook Irene Schouten is van de nul af. De Noord-Hollandse won de massasprint bij de vrouwen voor Bianca Roosenboom en Iris van der Stelt. Klassementsleider Francesca Lollobrigida, die de eerste drie marathons had gewonnen, ontbrak in Heerenveen. Eerder op de avond had Schouten ook al een wedstrijd op de massastart gewonnen, maar vreugde aan de dubbele zege beleefde ze nauwelijks. ,,Schaatsen heb ik vandaag op de automatische piloot gedaan. Afgelopen week heeft mijn moeder een hersenbloeding gehad. Ze ligt in het AMC en is nog steeds niet bij kennis. Dat is het enige waarmee ik bezig ben'', vertelde Schouten in tranen.