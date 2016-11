Braspennincx uitgeschakeld op sprint

APELDOORN - Shanne Braspennincx is zondag bij de wereldbekerwedstrijden baanwielrennen in Apeldoorn uitgeschakeld op het onderdeel sprint. De Nederlandse bleef steken in de achtste finales, waarin ze in haar heat moest buigen voor Mandy Marquardt. Braspennincx was 0,059 seconde langzamer dan de Amerikaanse.

Door ANP - 13-11-2016, 11:10 (Update 13-11-2016, 11:10)

Laurine van Riessen wist wel door te dringen tot de kwartfinales door de Chinese Han Jun nipt te verslaan. Ze was met 0,025 seconde net een fractie sneller.

Braspennincx was vrijdag met Kyra Lamberink nog goed voor zilver op de teamsprint. Zaterdag eindigde de Brabantse als zesde en laatste in de finale van het onderdeel keirin. Elis Ligtlee, de winnares van olympisch goud op de keirin, ontbreekt in Apeldoorn vanwege een knieblessure.