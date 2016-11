Bendsneyder dertiende in laatste Grand Prix

VALENCIA - Bo Bendsneyder is zondag in de laatste Grand Prix van dit seizoen als dertiende geëindigd in de Moto3-klasse. De Nederlandse motorcoureur van Red Bull KTM zag zijn teamgenoot Brad Binder als snelste over de meet komen in Valencia. Die overwinning gaf de wereldtitel van Binder, die de Zuid-Afrikaan enkele weken geleden al veroverde, extra kleur. In de WK-stand is Bendsneyder de nummer veertien geworden.

De Spanjaard Joan Mir werd op het circuit van de Spaanse stad tweede. De Italiaan Andrea Migno moest genoegen nemen met de derde plaats. Aron Canet verwierf in de kwalificaties van zaterdag poleposition, maar begon zijn race zondag uiteindelijk vanuit de pit nadat zijn motor het had begeven. De Spanjaard werd negentiende.