Nederland op massastart buiten medailles

ANP Nederland op massastart buiten medailles

HARBIN - De massastart bij de eerste wereldbeker schaatsen in China heeft zondag geen medailles opgeleverd voor Nederland. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen konden de deelnemers van Oranje geen hoofdrol opeisen.

Door ANP - 13-11-2016, 13:40 (Update 13-11-2016, 13:40)

De Zuid-Koreaan Lee Seung-hoon bevestigde in Harbin zijn status als wereldkampioen. Na een enerverende wedstrijd sloeg hij in de slotronde toe. De Fransman Alexis Contin, die voor Team LottoNL-Jumbo rijdt, kwam als tweede over de finish. De Italiaan Fabio Francolini pakte brons. Jorrit Bergsma en Gerben Jorritsma, die in de slotfase onderuit ging, bleven ver verwijderd van het podium.

Bij de vrouwen ging de zege naar wereldkampioene Ivanie Blondin. De Canadese bleek in de slotronde de sterkste in een lange sprint. De Italiaanse Francesca Lollobrigida eindigde als tweede, gevolgd door de Zuid-Koreaanse Kim Bo-reum. Manon Kamminga belandde op de zesde plek en Melissa Wijfje kwam op de zevende plaats uit.