Veertigste wereldbekerzege voor Hirscher

LEVI - De Oostenrijkse skiër Marcel Hirscher, die een Nederlandse moeder heeft, bereikte zondag in Finland een nieuwe mijlpaal in zijn glanzende loopbaan. Hij won voor de veertigste keer een wereldbekerwedstrijd. De 27-jarige topper zegevierde in Levi met overmacht op de slalom.

Door ANP - 13-11-2016, 14:42 (Update 13-11-2016, 14:42)

Na twee manches had Hirscher, die ondanks een oorontsteking in grootse stijl naar beneden danste, een voorsprong van 1,30 seconde op zijn landgenoot Michael Matt. De Italiaan Manfred Mölgg eindigde op de derde plaats, op 1,31 van de winnaar.