Wild negende in puntenkoers

ANP Wild negende in puntenkoers

APELDOORN - Kirsten Wild heeft na haar gouden medaille op het onderdeel omnium bij de wereldbeker in Apeldoorn geen nieuw succes weten te behalen in de puntenkoers. De Zwolse, die vrijdag al aangaf de vermoeienissen van een lang seizoen te voelen, eindigde in de wedstrijd over twintig kilometer als negende. De Britse Elinor Barker won het onderdeel. Zij behaalde 39 punten en dat waren er acht meer dan de Japanse Minami Uwano (31 punten, zilver) en elf meer dan de Tsjechische Jarmila Matsjakova (28, brons). Wild kwam uit op elf punten.

Door ANP - 13-11-2016, 15:15 (Update 13-11-2016, 15:15)

Halverwege de race namen zeven rensters een ronde voorsprong en dat betekende de beslissing in de uiteindelijke medailleverdeling. Wild probeerde de schade nog wel te repareren door op negentien ronden van het einde alleen weg te rijden uit het peloton. Ze kreeg evenwel nooit voldoende ruimte om rond te gaan.