Bijrol Eefting op omnium

APELDOORN - Voor baanrenner Roy Eefting was er zondag geen hoofdrol weggelegd op de wereldbeker omnium. De in Apeldoorn woonachtige coureur eindigde na vier onderdelen op de tiende plaats, met 72 punten. Het goud kreeg de Pool Szymon Sajnok omgehangen (127 punten). De Oost-Europeaan had drie punten meer dan Albert Torres uit Spanje (124) en bleef de Franse renner Benjamin Thomas twintig punten voor.

13-11-2016

Na de scratch, het openingsonderdeel, stond de 27-jarige Eefting negende. Die positie wisselde hij door een prima temporonde (derde plaats) in voor de vierde stek na twee nummers. In de afvalkoers liet hij zich echter heel snel insluiten en dat betekende een vroegtijdige aftocht, met een vijftiende plaats die hem op de tiende positie in het tussenklassement bracht. Die ranking kon hij met kunst- en vliegwerk vasthouden tijdens de afsluitende puntenkoers over 25 kilometer waarin hij als negentiende de streep passeerde.