ANP Vierde zege Van der Poel in Superprestige

GAVERE - Mathieu van der Poel blijft de Superprestige beheersen. De Nederlandse veldrijder won zondag in het West-Vlaamse Gavere de vierde wedstrijd in die reeks, nadat hij eerder dit seizoen ook de eerste drie manches (in Gieten, Zonhoven en Ruddervoorde) op zijn naam had geschreven.

Door ANP - 13-11-2016, 16:34 (Update 13-11-2016, 16:34)

Van der Poel (Beobank-Corendon) ging er al snel alleen vandoor en liet de anderen ver achter zich. Aan de streep had hij iets meer dan een minuut voorsprong op wereldkampioen Wout van Aert. Europees kampioen Toon Aerts kwam als derde over de finish.

Dankzij zijn vierde opeenvolgende overwinning gaat Van der Poel nog steviger aan de leiding in de Superprestige. Hij heeft het maximum van 60 punten, Van Aert staat op 56 punten.