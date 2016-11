Grosjean crasht al vóór de race

SÃO PAULO - De Grote Prijs van Brazilië is voor de Franse coureur Romain Grosjean op een grote sof uitgedraaid. De Formule 1-racer van Haas crashte zondag al in de opwarmronde. Hij raakte op het verregende circuit van Interlagos in de laatste bocht de controle kwijt over zijn bolide en ramde het voertuig in de omheining. De Haas was daarna niet meer bestuurbaar.

Door ANP - 13-11-2016, 17:08 (Update 13-11-2016, 17:08)

Grosjean had juist op zaterdag een uitstekende kwalificatierace gereden en zichzelf beloond met de zevende plaats in de startopstelling. Door de crash en de pittige regenbuien is de start van de Grand Prix met 10 minuten vertraagd. De start stond gepland voor 17.00 uur.