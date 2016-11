Weer rode vlag Grote Prijs Brazilië

SÃO PAULO - Op de Grote Prijs van Brazilië rust geen zegen. Twee rode vlaggen leidden tot grote vertraging in de voorlaatste Formule 1-race van dit seizoen. De regen is de grote spelbreker op circuit Interlagos.

Door ANP - 13-11-2016, 18:55 (Update 13-11-2016, 19:13)

De eerste rode vlag wapperde na twintig van de ruim zeventig te rijden ronden na een crash van Kimi Räikkönen van Ferrari. De race lag ruim een half uur stil.

De coureurs waren nog maar kort op weg voor een nieuwe poging, toen na 27 ronden code rood opnieuw werd afgekondigd. Het regende volgens de wedstrijdleiding te hard op het circuit van Interlagos, waardoor racen op hoge snelheid te gevaarlijk was. Na een oponthoud van ruim 40 minuten mochten de coureurs het opnieuw proberen.

De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) heeft de afgelegde ronden steeds aan de leiding gelegen voor zijn Duitse teamgenoot Nico Rosberg. Verstappen, die opviel met een spectaculaire inhaalactie bij Räikkönen, is opgeschoven naar de derde plaats. Rosberg kan in Sào Paulo de wereldtitel al veiligstellen in de voorlaatste race van het seizoen. Alleen Hamilton kan hem nog van de titel afhouden.